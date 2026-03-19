Casi 200 organizaciones sociales declaran a Iván Cepeda “persona grata” en Antioquia.

Antioquia

Continúan las manifestaciones sobre las palabras del discurso que había leído Iván Cepeda el pasado 12 de febrero en el Parque de Berrío de Medellín sobre los señalamientos por la parapolítica y el narcotráfico en Antioquia. Primero fueron los dirigentes políticos antioqueños reconocidos de derecha, luego gremios económicos y después la Asamblea; esta Duma declaró al candidato a la presidencia de Colombia como “persona no grata ”; acto seguido, 195 organizaciones sociales y 1920 personas naturales firmaron un documento en el cual expresan su apoyo al aspirante.

En un aparte de ese escrito en el que aducen ser víctimas del conflicto, manifiestan que negar la realidad del país es perpetuarla en el departamento; además, recuerdan que el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle se dio por denunciar el paramilitarismo en el departamento. “Rechazamos la negación de la historia. Desde sectores políticos de extrema derecha, con claros intereses electorales, se califica de "estigmatizantes" las menciones a la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado en Antioquia. Sin embargo, para las víctimas, estas no son etiquetas, sino realidades dolorosas y bien documentadas por la justicia y la verdad histórica. Negar esta realidad no protege el “buen nombre” del departamento, sino que invisibiliza a las miles de víctimas y perpetúa la impunidad. La memoria de Jesús María Valle, víctima de crimen de Estado, así lo acredita”.

Agregan que dicha narrativa de Cepeda ha sido manipulada con fines electorales y que para ellos, como víctimas de la violencia, hace que esta se perpetúe.

“Desde las entrañas de la Antioquia que resiste y busca la paz, declaramos a Iván Cepeda Castro persona grata y bienvenido a nuestro departamento. Su presencia en los territorios es una garantía de que la lucha por la dignidad y la justicia social sigue vigente”, recalcaron las organizaciones sociales y personas naturales.