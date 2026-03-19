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19 mar 2026 Actualizado 13:40

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Indígenas arhuacos heridos en enfrentamientos en Aracataca, Magdalena, regresaron a su territorio

Los pacientes 4 hombres, 3 mujeres y 2 niños, recibieron manejo integral en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en Santa Marta.

Indígenas arhuacos heridos en enfrentamientos en Aracataca, Magdalena regresaron a su territorio/ Gobernación del Magdalena.

Indígenas arhuacos heridos en enfrentamientos en Aracataca, Magdalena regresaron a su territorio/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

Los nueve indígenas de la comunidad arhuaca que habían sido evacuados desde la Sierra Nevada de Santa Marta, después de resultar heridos por organizaciones criminales, ya se encuentran completamente recuperados y han regresado a sus resguardos en condiciones estables, con las debidas garantías para continuar su proceso de restablecimiento en sus territorios.

Los pacientes 4 hombres, 3 mujeres y 2 niños, recibieron manejo integral en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en Santa Marta. Durante su estancia, se les brindó atención especializada en diferentes disciplinas, permitiendo una evolución satisfactoria.

De acuerdo con el informe médico, se identificaron principalmente lesiones de carácter superficial, las cuales recibieron atención. De igual manera, dos pacientes presentaron lesiones de mayor complejidad, aunque sin compromiso de sus funciones vitales, por lo que estuvieron bajo seguimiento del personal médico, en el hospital Julio Méndez Barreneche en Santa Marta.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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