Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026: habrá cierres viales en Montería

Montería

La administración municipal informó que este jueves, 19 de marzo, regresan las competencias del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026, con la disputa de las pruebas contrarreloj individual para las categorías Sub-23 y Élite varones.

Igual que aconteció el pasado 17 de marzo, en el inicio del certamen, el trazado se realizará sobre la avenida Circunvalar y la carretera Montería – Cereté, vías que tendrán paso restringido, durante más de tres horas de competencia.

“Los mejores especialistas frente al cronómetro, del continente, buscarán las medallas en un espectáculo de alta calidad, que los monterianos pueden acompañar a lo largo del recorrido o en el punto de salida y meta, enfrente del centro comercial Buenavista; tenemos que apoyar a los ciclistas y mostrar la afición por el deporte, que hay en Montería”, dijo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

La administración municipal destacó que “entre los Sub-23, el también colombiano Juan Diego Quintero buscará subir al punto más alto del podio, luego de ser medallista de plata en 2025. Es decir, lo que tendrán los aficionados es una lucha de verdaderos especialistas; además, acompañarán el propósito de los colombianos, quienes quieren retener el título general del Panamericano, siendo anfitriones”

Cierre de vías

Las autoridades de Tránsito de Montería, indicaron que la realización de las dos pruebas C.R.I. del Panamericano de Ruta obligaría al cierre total de un trayecto sobre la avenida Circunvalar, desde el puente del Asilo; la restricción seguirá hasta el municipio de Cereté, ya que la prueba llegaría hasta el puente de San Carlos y retornará hasta el punto de partida.

“A las 10:00 de la mañana partirá el primer corredor desde el Centro Comercial Buenavista, en un trayecto que lleva hacia el norte; los Sub-23 llegarán hasta el retorno de Acosinú, en el municipio de Cereté, mientras que los Élite lo harán hasta el retorno del puente de San Carlos. En ambos casos, el recorrido de regreso se realizará por la misma vía, pasando por Cereté, El Retiro de los Indios, Mateo Gómez y Garzones; hasta llegar al puente del Asilo en Montería, para luego retornar hacia el norte, hasta el punto final frente al Centro Comercial Buenavista”, se informó.

Vías alternas:

“Desde la Secretaría de Tránsito se le pide a los monterianos tener paciencia y tolerancia. Se hace necesario que utilicen las vías alternas como son el segundo anillo vial y la calle 41, las carreras 9 y 10, y Ranchos del Inat, entre otras. Asimismo, en algunos momentos se habilitarán pasos controlados tipo “bypass” sobre la avenida Circunvalar con calles 41, 44, 62B y 68. De otro lado, quienes se desplazan desde y hacia Lorica y Ciénaga de Oro tendrán que buscar desvíos por San Pelayo y el corregimiento Santa Lucía para ingresar a la ciudad”, destacaron las autoridades.

Cabe resaltar que “quienes vayan a tomar vuelos en el aeropuerto Los Garzones deben desplazarse hacia el aeródromo con tres horas de anticipación, para evitar inconvenientes. Los viajeros pueden llegar hasta el restaurante Córdova, donde los recogerán unos buses designados por la organización, para que los lleven escoltados hasta el aeropuerto”.

Finalmente, se estableció que “durante el desarrollo de las competencias se habilitará cada hora un paso controlado hacia el aeropuerto para vehículos livianos, cuyos ocupantes presenten su tiquete aéreo con vuelo programado en ese horario. Estos desplazamientos se realizarán a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y bajo acompañamiento de una patrulla de tránsito”.

Recorrido de la C.R.I.

Las competencias se desarrollarán el jueves, 19 de marzo, entre las 10:00 a. m. y las 12:15 p. m.

CRI Hombres Sub-23 (36 km)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Acosinú, regreso – Mateo Gómez - Glorieta Mocarí – Puente Asilo, regreso – Carrera 68, C.C. Buenavista

CRI Hombres Élite (43,1 km)

Circunvalar – Final, C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Puente de San Carlos, regreso – Mateo Gómez - Glorieta Mocarí – Puente Asilo, regreso – Carrera 68 C.C., Buenavista.

El evento de talla internacional se extenderá hasta el próximo 22 de marzo del año 2026 y haría parte del plan de reactivación económica de la capital de Córdoba tras las inundaciones.