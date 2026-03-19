Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 mar 2026 Actualizado 21:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Cinco menores fueron trasladados a un hospital tras el choque de una buseta escolar en La Estrella

Según el reporte del cuerpo de bomberos, el vehículo escolar se habría quedado sin frenos y chocó con otro carro.

Municipio de La Estrella, Sur del Valle de Aburrá. Foto: Cortesía.

Municipio de La Estrella, Sur del Valle de Aburrá. Foto: Cortesía.

La Estrella- Antioquia

El cuerpo de bomberos del municipio de La Estrella, sur del valle de Aburrá, reportó un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una buseta de transporte escolar en la calle 87 con 57b sur, barrio Escobar.

El reporte preliminar del cuerpo de bomberos indica que el vehículo de transporte escolar que transportaba a nueve menores de edad se habría quedado sin frenos y chocó con otro vehículo. En el lugar valoraron a los infantes por personal de atención prehospitalaria y, debido a las lesiones, tuvieron que transportar a cinco de ellos al hospital local para una valoración más completa.

“Al momento, siguen las valoraciones por parte de tránsito, policía judicial, para esclarecer los hechos que acontecieron y que, afortunadamente, gracias a Dios, no deja víctimas fatales en este siniestro vial, aquí, en el municipio de La Estrella, en el barrio Escobar”, resaltaron los bomberos.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir