Cinco menores fueron trasladados a un hospital tras el choque de una buseta escolar en La Estrella

La Estrella- Antioquia

El cuerpo de bomberos del municipio de La Estrella, sur del valle de Aburrá, reportó un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una buseta de transporte escolar en la calle 87 con 57b sur, barrio Escobar.

El reporte preliminar del cuerpo de bomberos indica que el vehículo de transporte escolar que transportaba a nueve menores de edad se habría quedado sin frenos y chocó con otro vehículo. En el lugar valoraron a los infantes por personal de atención prehospitalaria y, debido a las lesiones, tuvieron que transportar a cinco de ellos al hospital local para una valoración más completa.

“Al momento, siguen las valoraciones por parte de tránsito, policía judicial, para esclarecer los hechos que acontecieron y que, afortunadamente, gracias a Dios, no deja víctimas fatales en este siniestro vial, aquí, en el municipio de La Estrella, en el barrio Escobar”, resaltaron los bomberos.