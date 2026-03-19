Ahora usted podrá acceder a microcréditos de manera más ágil, mire cómo puede obtener este beneficio

La creación de esta nueva línea de crédito digital es con el objetivo de fortalecer la economía local, permitiendo atender de manera ágil y digital las necesidades de financiamiento, especialmente de los emprendedores.

La Línea Redes Vecinales Express – Nano Crédito Digital tiene una tasa del 0,91 %, por lo que se podrá atender diferentes necesidades, y así contribuir a la economía de los ciudadanos y sus familias.

“Tenemos una meta a mitad de año de llegar a 30.000 créditos. Queremos con esto llegar a todos esos micronegocios de nuestra ciudad, a los emprendedores que todos los días están buscando cómo crecer y cómo seguir saliendo adelante”, expuso dijo la secretaria de Desarrollo Económico, Maria Fernanda Galeano Rojo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Usted debe ser residente en Medellín

Usted debe ser estrato 1,2,3 y 4

Usted debe ser persona natural entre 18 y 75 años

Usted debe pretender desarrollar actividades productivas bien sea familiares y microempresariales

Si usted cumple los requisitos anteriores, podrán ingresar a www.medellin.gov.com, registrarse e iniciar el proceso para solicitar el crédito que más le favorezca. Usted puede acceder a este crédito incluso si está reportado en centrales de riesgo. Los créditos son otorgados con un plazo de 30 días y con montos que van desde los $50.000 hasta los $500.000.

La empresa Monet Colombia, Fintech nacional con cinco años de experiencia, será la encargada de gestionar esta línea, desempeñándose como socio estratégico en el desarrollo tecnológico y la gestión digital del crédito.