A la cárcel tres delincuentes que con arma de fuego robaron 30 millones de pesos en Tunja

El hurto se cometió en un restaurante mediante intimidación con arma de fuego y huida en motocicleta.

Tunja

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Jefferson Camilo Restrepo Correa, David Zapata Lopera y Juan David Gutiérrez Marín, por su presunta participación en un millonario robo, mediante la modalidad de fleteo, ocurrido el 11 de julio de 2025, en un restaurante de Tunja (Boyacá).

La investigación liderada por una fiscal de la Seccional Boyacá evidenció cómo los procesados se habrían coordinado para hurtar más de 30 millones de pesos que un hombre y su hija retiraron de una entidad financiera.

Se presume que Restrepo Correa, en compañía de otra persona, ingresó al banco para marcar y seguir de cerca de la víctima y establecer el momento en que podrían hurtarle el dinero retirado.

Los afectados se dirigieron a un establecimiento comercial al que posteriormente habría ingresado Gutiérrez Marín con la excusa de realizar un pedido. El implicado se desplazó a la mesa de las víctimas, las intimidó con un arma de fuego y las despojó del dinero para luego huir en una motocicleta conducida por Zapata Lopera.

Los procesados fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado, cargo que ninguno aceptó. Por petición de la Fiscalía deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.