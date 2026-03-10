Alcaldía de Bogotá supera el millón de metros cuadrados de huecos reparados

Reparación de la malla vial en el sur de Bogotá

En medio de una jornada nocturna de verificación de las acciones de conservación, llevada a cabo en la Av. Primero de Mayo, el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano anunció que el Equipo Tapahuecos de la Alcaldía Mayor completó 1.029.759 de m2 de malla vial intervenida en toda la ciudad.

“Estamos acompañando al Equipo Tapahuecos; más de 1.200 personas que trabajan de noche conservando la malla vial de la ciudad. Ya completamos 1 millón de metros cuadrados intervenidos solo por el equipo Tapahuecos. Esto hace parte de los más de 4.700.000 m2 realizados entre el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial y los Fondos de Desarrollo Local, con lo que mejoramos la movilidad, la seguridad, pero, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos”, dijo el director Molano.

Desde que inició esta administración, Bogotá ha intervenido 4.7 millones de m2 entre malla vial, espacio público y ciclorrutas, a través del IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial y los Fondos de Desarrollo Local.

De este gran global, los FDL han conservado 600 590 m2, la UMV 1 308 165 m2 y el IDU 2 798 462 m2.

Esto quiere decir que el Equipo Tapahuecos conservó el 23 %, de los 4.7 millones de m2 intervenidos por todos el Distrito; esto en 1 año y 4 meses desde su creación, el octubre de 2024.

Vías priorizadas para Tapahuecos: