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18 mar 2026 Actualizado 20:29

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Bogotá

Vía Bogotá-Villeta tiene cierre total de la calzada norte por deslizamiento: un camión está atrapado

Debido a las fuertes lluvias en Cundinamarca, la vía se registra un deslizamiento en el Km 42 vía Bogotá-Villeta en el municipio de San Francisco.

Vía Bogotá-Villeta tiene cierre total de la calzada norte por deslizamiento: un camión está atrapado

Vía Bogotá-Villeta tiene cierre total de la calzada norte por deslizamiento: un camión está atrapado

Las fuertes lluvias en Cundinamarca siguen generando problemas de movilidad en varios municipios del departamento. En las últimas horas, se registró un deslizamiento en el Km 42 vía Bogotá-Villeta en el municipio de San Francisco.

Debido a esta situación, la Concesión Sabana de Occidente S.A.S. informó que hay cierre total de la calzada norte (en ambos sentidos). Sin embargo, fue habilitada la calzada sur en operación bidireccional. Es decir, por la calzada sur podrán transitar los vehículos.

En medio de esta emergencia, un vehículo tractocamión de la empresa Postobón quedó atrapado. Sin embargo, su conductor pudo salir del vehículo y según informó Bomberos de Cundinamarca, hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas.

“Hay afectación en la vía Bogotá - Villeta, Ruta Nacional 50 - Tramo 08, que en el K41+350 C/N (PR103+650)-Sector Restaurante Chanchería, como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, se presentó movimiento en masa en la ladera contigua a la calzada Norte", dijo la Concesión Sabana.

Lea también: ¿Nuevo frente frío traerá más lluvias? Pronóstico IDEAM 16 al 20 de marzo Bogotá y más ciudades

Debido a la compleja situación en materia de movilidad, la Concesión también está solicitando a los usuarios transitar con precaución, respetar la señalización vial, cumplir los límites de velocidad establecidos en la zona y atender las indicaciones del personal autorizado en el corredor vial.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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