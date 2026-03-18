Vía Bogotá-Villeta tiene cierre total de la calzada norte por deslizamiento: un camión está atrapado

Las fuertes lluvias en Cundinamarca siguen generando problemas de movilidad en varios municipios del departamento. En las últimas horas, se registró un deslizamiento en el Km 42 vía Bogotá-Villeta en el municipio de San Francisco.

Debido a esta situación, la Concesión Sabana de Occidente S.A.S. informó que hay cierre total de la calzada norte (en ambos sentidos). Sin embargo, fue habilitada la calzada sur en operación bidireccional. Es decir, por la calzada sur podrán transitar los vehículos.

En medio de esta emergencia, un vehículo tractocamión de la empresa Postobón quedó atrapado. Sin embargo, su conductor pudo salir del vehículo y según informó Bomberos de Cundinamarca, hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas.

“Hay afectación en la vía Bogotá - Villeta, Ruta Nacional 50 - Tramo 08, que en el K41+350 C/N (PR103+650)-Sector Restaurante Chanchería, como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, se presentó movimiento en masa en la ladera contigua a la calzada Norte", dijo la Concesión Sabana.

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Debido a la compleja situación en materia de movilidad, la Concesión también está solicitando a los usuarios transitar con precaución, respetar la señalización vial, cumplir los límites de velocidad establecidos en la zona y atender las indicaciones del personal autorizado en el corredor vial.