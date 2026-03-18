Se estrena el nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ que trae de vuelta a Tom Holland y Zendaya

MADRID, SPAIN - JUNE 14: (L-R) Zendaya and Tom Holland attend a photocall for 'Spider-Man: Homecoming' at the Villa Magna Hotel on June 14, 2017 in Madrid, Spain. (Photo by Fotonoticias/FilmMagic) / Fotonoticias

Este miércoles se estrenó el tráiler de la nueva entrega de ‘Spider-Man: Un nuevo día’, que marca el regreso de Tom Holland y Zendaya.

El tráiler muestra al superhéroe reclutando a Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, y a Punisher, interpretado por Jon Bernthal, mientras que Peter Parker intenta reconstruir su vida tras los acontecimientos de la película ‘Spider-Man: Sin regreso a casa’.

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Asimismo, se incorpora al reparto Sadie Sink, conocida por su papel como Max Mayfield en la serie ‘Stranger Things’.

La pareja de Holland en la vida real, Zendaya, retoma su papel como Michelle “MJ” Jones-Watson.

‘Un nuevo día’ llegará antes de ‘Avengers: Doomsday’, que se estrenará en diciembre.

Este título de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel es la última película de Spider-Man y la cuarta entrega en solitario de la saga de Tom Holland.

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Está dirigida por Destin Daniel Cretton, quien también dirigió ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’, de Marvel.

La nueva entrega de El Hombre Araña tendrá su estreno en cines el 31 de julio.