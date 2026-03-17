El acordeonero Juancho De La Espriella será sometido a una cirugía para extraerle un cálculo renal

NEWARK, NEW JERSEY - MARCH 13: Juancho De la Espriella performs onstage during the "El Ultimo Baile" Tour USA at Prudential Center on March 13, 2026 in Newark, New Jersey. (Photo by Manny Carabel/Getty Images) / Manny Carabel

Este jueves se conoció que el acordeonero colombiano Juancho De La Espriella, fórmula y compañero del cantautor y actor Silvestre Dangond, se encuentra actualmente bajo observación médica en una clínica de Bogotá, luego de presentar molestias de salud, tras el sold out en 6 ciudades de los Estados Unidos de la gira ‘El último baile’.

El músico colombiano presentó algunos síntomas asociados a un cálculo renal al llegar al país y, tras ser valorado por especialistas, se le recomendó la hospitalización preventiva.

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Como parte del tratamiento, en los próximos días se le realizará un procedimiento médico para la extracción de un cálculo.

De acuerdo con el equipo médico que lo acompaña, el procedimiento es de rutina y Juancho se encuentra estable, siguiendo las indicaciones de los especialistas.

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De La Espriella se prepara junto a Silvestre para continuar su gira por Colombia el 1 de mayo en Valledupar y el 15 en el estadio El Campín de Bogotá.

Posteriormente pasará por Latinoamérica, presentándose en Argentina, Perú y Chile.