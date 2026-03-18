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18 mar 2026 Actualizado 01:48

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Los Oscar registraron 17 millones de espectadores, 9% menos que 2024 y su cifra más baja desde 2022

El descenso de audiencia coincide con caídas similares en otras galas de premios de este año, como los Globos de Oro y los Grammy.

The Academy Award statuette giant replica is seen in Kino Kijow cinema two weeks before the 96th Oscars ceremony will take place in the Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, California in the United states of America. Krakow, Poland on February 26, 2024. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

The Academy Award statuette giant replica is seen in Kino Kijow cinema two weeks before the 96th Oscars ceremony will take place in the Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, California in the United states of America. Krakow, Poland on February 26, 2024. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)

Matheo

La edición número 98 de los Premios Oscar, transmitida este domingo 15 de marzo, fue vista por 17,86 millones de espectadores. Los Oscar menos vistos desde 2022.

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Esta cifra representa un descenso del 9% respecto a los 19,7 millones de espectadores del 2024, que fue la cifra récord de audiencia en cinco años.

A pesar de este descenso, esta edición de los Oscar se posicionó como la transmisión de entretenimiento en horario estelar número uno de la temporada 2025-2026.

El descenso de audiencia coincide con caídas similares en otras galas de premios de este año, como los Globos de Oro y los Grammy, que bajaron un 6% en enero y febrero, respectivamente.

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A Disney aún le quedan dos años de su acuerdo con los Oscar, que continuarán transmitiéndose por ABC y Hulu en 2027 y 2028, antes de que entre en vigor el nuevo pacto de la Academia con YouTube en 2029.

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