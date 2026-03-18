Los Oscar registraron 17 millones de espectadores, 9% menos que 2024 y su cifra más baja desde 2022
El descenso de audiencia coincide con caídas similares en otras galas de premios de este año, como los Globos de Oro y los Grammy.
La edición número 98 de los Premios Oscar, transmitida este domingo 15 de marzo, fue vista por 17,86 millones de espectadores. Los Oscar menos vistos desde 2022.
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Esta cifra representa un descenso del 9% respecto a los 19,7 millones de espectadores del 2024, que fue la cifra récord de audiencia en cinco años.
A pesar de este descenso, esta edición de los Oscar se posicionó como la transmisión de entretenimiento en horario estelar número uno de la temporada 2025-2026.
El descenso de audiencia coincide con caídas similares en otras galas de premios de este año, como los Globos de Oro y los Grammy, que bajaron un 6% en enero y febrero, respectivamente.
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A Disney aún le quedan dos años de su acuerdo con los Oscar, que continuarán transmitiéndose por ABC y Hulu en 2027 y 2028, antes de que entre en vigor el nuevo pacto de la Academia con YouTube en 2029.