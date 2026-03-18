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18 mar 2026 Actualizado 17:23

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Persisten demoras de Tesla en Colombia: denunciante pagó $125 millones y sigue esperando su carro

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6AM W conoció la historia de Jorge Iván Galeano, quien pagó 125 millones de pesos por un vehículo Tesla, pero aún no le han entregado su vehículo.

Escuche la denuncia completa aquí:

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Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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