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18 mar 2026 Actualizado 19:02

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Lluvias desbordan ríos y bloquean vías en Boyacá

El cierre total de la vía Muzo–Maripí y la evacuación de familias en Puerto Boyacá evidencian una emergencia creciente por inundaciones y riesgo en varias zonas del departamento.

Cortesía: Gobernación de Cundinamarca

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Las intensas lluvias de las últimas horas generaron emergencias en diferentes zonas de Boyacá, especialmente en la vía que comunica a los municipios de Muzo y Maripí, donde el desbordamiento de la quebrada La Locha obligó al cierre total del corredor vial. Las autoridades reportaron afectaciones en la movilidad y advirtieron sobre el riesgo de nuevos deslizamientos, en medio de una temporada invernal que ha incrementado la vulnerabilidad en varios puntos del departamento.

En el municipio de Puerto Boyacá, la creciente del río Guaguaquí encendió las alertas tras poner en riesgo al menos 25 viviendas, de las cuales cuatro ya fueron evacuadas por precaución. Organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo constante del afluente, que históricamente ha presentado comportamientos impredecibles durante temporadas de lluvias intensas.

Julian Hernández, director de Gestión del Riesgo del departamento de Boyacá, señaló que la situación no es nueva y requiere intervenciones estructurales. «...Este es un problema recurrente; cada temporada de lluvias tenemos afectaciones similares, por lo que es urgente avanzar en obras de mitigación como jarillones y canalizaciones...», indicó el funcionario durante el informe entregado a medios.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar conductas de riesgo, luego de evidenciarse el tránsito de vehículos, incluso de transporte público, por zonas inundadas. «...No podemos poner en riesgo la vida por intentar cruzar puntos críticos; la prevención es clave en este tipo de emergencias...», advirtió Hernández.

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