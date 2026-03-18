Independiente del Valle lo hace oficial: Aldair Quintana es su nuevo arquero

Independiente del Valle confirmó este martes 17 de marzo de 2026 la incorporación del arquero colombiano Aldair Quintana, un fichaje que ya se venía anticipando y que ahora es oficial para reforzar la portería del equipo.

El guardameta, de 31 años, llega con la misión de cubrir la ausencia del titular Guido Villar, quien estará varios meses fuera de las canchas debido a una lesión. Ante este panorama, el conjunto ecuatoriano optó por sumar experiencia en una posición clave.

Quintana, con una estatura de 1,95 metros, ha construido una amplia trayectoria en el fútbol colombiano. Su carrera comenzó en Independiente Medellín y posteriormente defendió los colores de clubes como Atlético Nacional, Deportes Tolima, Atlético Huila, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga.

Esta será su primera experiencia internacional, un paso significativo en su carrera. Además, ha sido convocado en varias oportunidades a la Selección Colombia, incluyendo procesos como las Eliminatorias a Catar 2022 y la Copa América 2021, aunque sin llegar a disputar minutos oficiales.

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En su palmarés destacan tres títulos, dos obtenidos con Atlético Nacional y uno con Bucaramanga, lo que respalda su recorrido en equipos competitivos.

Con esta confirmación, Independiente del Valle apuesta por mantener la solidez en el arco y afrontar con confianza los desafíos de la temporada, ahora con un arquero de experiencia listo para asumir la responsabilidad.