Hospital de Chiquinquirá colapsa: urgencias superan el 300% de ocupación

Como en la mayoría de los hospitales, en el de Chiquinquirá hay sobreocupación por indebido uso del servicio de urgencias. Foto | Boyacá 95.6 FM

El hospital regional de Chiquinquirá atraviesa una crítica situación debido al colapso en su servicio de urgencias, que actualmente presenta una ocupación del 331% en atención de adultos y del 150% en pediatría. La alta demanda ha sobrepasado la capacidad instalada, obligando al personal médico a operar en condiciones de alta presión.

De acuerdo con el reporte entregado por el centro asistencial, las principales causas de consulta están relacionadas con enfermedades respiratorias, asociadas a la temporada de lluvias, así como cuadros de gastroenteritis en población infantil. A esto se suma la llegada constante de pacientes provenientes de otros departamentos como Cundinamarca y Santander.

Desde la dirección del hospital se advirtió que un alto porcentaje de los casos corresponde a niveles de baja complejidad. «...Estamos recibiendo muchos pacientes clasificados como triage 4 y 5, que podrían ser atendidos en otros niveles de atención, lo que termina saturando el servicio de urgencias...», explicó la gerente del hospital, Juliana Cortázar.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso adecuado de los servicios hospitalarios. «...Es fundamental que las personas identifiquen cuándo realmente se trata de una urgencia; de lo contrario, se afecta la atención de quienes sí requieren intervención inmediata...», puntualizó Cortázar.