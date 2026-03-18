Gobierno avanza en Resolución 1275 con campesinos, pero queda pendiente delimitación de El Cocuy

Tunja

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, calificó como “muy positivo” el balance tras la jornada de diálogo con campesinos parameros del oriente de Boyacá, que buscó avanzar en la derogatoria de la Resolución 1275 de 2014 y en la delimitación del Páramo del Cocuy.

Vélez explicó que la Resolución 1275, expedida hace nueve años, presentaba vacíos en participación y consulta con las comunidades, por lo que su derogatoria permitirá reconocer los derechos del campesinado y establecer una nueva zonificación en las áreas de la Ley Segunda. Esta medida abre oportunidades para que los campesinos accedan a créditos y apoyos en zonas definidas como de producción campesina.

“Llegamos después de 17 sesiones de trabajo, con amplia participación ciudadana, incluyendo la publicación de la resolución en dos ocasiones y cientos de comentarios recibidos. Hoy podemos decir que nos vamos muy satisfechos, porque Gobierno nacional, Gobernación y comunidad han llegado a un acuerdo trascendental para los habitantes, campesinos y parameros”, afirmó la ministra.

Sin embargo, la ministra advirtió que persisten desafíos frente a la Resolución 1405 de 2018, que establece la delimitación del Páramo del Cocuy. Esta norma enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado, lo que impide su revocatoria directa. Además, el pueblo indígena U’wa presentó un recurso por la falta de consulta previa, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte falló a favor de garantizar sus derechos, condicionando cualquier decisión sobre el páramo.

“Frente a la 1405, vamos a iniciar un proceso de delimitación participativa, con la participación de las comunidades y del pueblo U’wa, para cumplir con el fallo de la Corte y asegurar una protección técnica y ambiental adecuada del ecosistema”, señaló.

El Gobierno estableció dos compromisos concretos: por un lado, publicar la nueva versión de la Resolución 1275, recibiendo los comentarios finales y asegurando la transparencia del proceso; por otro, definir el acto administrativo que permita iniciar la delimitación participativa del páramo, garantizando la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas.

La ministra enfatizó que el Gobierno trabajará en estos procesos sin dar pasos atrás hasta el 7 de agosto, asegurando que todos los elementos de participación, consulta y protección ambiental estén contemplados. “No vamos a repetir errores de gobiernos anteriores que negaron la participación ciudadana”, aseguró.