Gobierno anuncia inversión de más de $15.000 millones al Hospital San Vicente de Ramiriquí, Boyacá

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo anunció recursos para la ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí, Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Ramiriquí

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que el Gobierno Nacional destinará más de $15.000 millones para la ampliación y modernización de la ESE Hospital San Vicente en el municipio de Ramiriquí, Boyacá.

Los recursos provendrán de vigencias futuras y permitirán que el centro asistencial se convierta en un hospital de segundo nivel, con capacidad para atender a toda la provincia de Márquez.

La inversión se distribuirá en tres fases:

$4.500 millones en 2025 para iniciar las obras.

para iniciar las obras. $4.500 millones en 2026 para continuar la construcción.

para continuar la construcción. $6.100 millones en 2028 para culminar el proyecto.

El ministro destacó que este año ya se han entregado $6.238 millones, destinados a equipos básicos, una ambulancia y la segunda etapa de construcción del hospital. Además, anunció que cada municipio de quinta y sexta categoría recibirá equipos médicos especializados, incluyendo pediatras, ginecólogos, internistas y psiquiatras, con el fin de evitar que los pacientes tengan que desplazarse a ciudades como Tunja, Sogamoso o Duitama.

Jaramillo recalcó que esta obra responde a la ley impulsada por el exsenador Jorge Guevara, y que cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro.

“Queremos que este hospital no solo preste servicios de segundo nivel, sino que avance hacia el tercer nivel, fortaleciendo la infraestructura de salud en la región”, afirmó.

Por otro lado, el ministro recordó que la inversión en salud en Boyacá supera los $500.000 millones, con proyectos en hospitales de Tunja, Chiquinquirá, Sogamoso y Jenesano, entre otros, que buscan mejorar la atención y ampliar la cobertura en todo el departamento.

“Nosotros tenemos inversiones en todos los municipios del país. Aquí en el departamento de Boyacá hemos hecho inversiones por valor de 536 mil millones de pesos, más de medio billón de pesos, en todo lo que tiene que ver con equipos básicos. Tenemos más de 4 mil personas, médicos, enfermeras jefas, enfermeras auxiliares, promotores, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, en todos y cada uno de los municipios de Boyacá“, aseguró Jaramillo.

Por último, afirmó que en el departamento se han hecho otras inversiones en infraestructura y vehículos.

“Hemos hecho inversiones, en 70 proyectos de infraestructura y de dotación por valor de 243 mil millones de pesos. Al mismo tiempo hemos entregado 163 vehículos de transporte asistencial, lo que son ambulancias, lo que son camionetas para transportar funcionarios, especialmente equipos básicos al territorio, unidades médico-odontológicas que representan una inversión de $53.000 millones”, añadió el ministro.