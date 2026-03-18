Faciaben de CCOO: “No es automático que el incremento de salarios reduzca beneficios empresariales”
Cristina Faciaben, secretaria confederal de Internacional y Cooperación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), habla sobre el decreto 234, que permite acuerdos de los sindicatos a nivel de grupos de empresas, ramas o sectores de actividad
Faciaben de CCOO: “No es automático que el incremento de salarios reduzca beneficios empresariales”
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Noticia en desarrollo
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...