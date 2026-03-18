VIDEO | Lluvias vuelven a generar emergencias en Santander: hay inundaciones y apagones

Bucaramanga

Desde hace varias horas llueve con gran intensidad en buena parte de Santander lo cual ha generado varias emergencias de acuerdo con el reporte de los organismos de socorro de la región y los oyentes de Caracol Radio.

Los primeros efectos que se reportan por cuenta del mal tiempo son la interrupción en las operaciones aéreas en Palonegro, el aeropuerto que sirve a Bucaramanga lo mismo que encharcamientos en sectores como la autopista a Girón en el tramo del puente de Flandes.

El Comité de Gestión del Riesgo de Santander habla de novedades en Rionegro. Allí se presenta colapso del alcantarillado. También hay inundaciones en el colegio Fray Nepomuceno Ramos sede principal.

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Las lluvias ocasionaron el cierre de la vía hacia Bucaramanga por caída de árboles en el sector la Báscula. Además, se registran cortes de la energía eléctrica.

Desde San Vicente de Chucurí también dan cuenta de un apagón desde la madrugada de este miércoles. El Comité confirma que se registran fuertes lluvias y tormentas eléctricas en algunas zonas de la provincia de Yariguíes.

El pronóstico habla de lluvias a lo largo de esta jornada de miércoles y en los últimos días de marzo en Santander.