Recompensas por denunciar delitos electorales y otras medidas para las presidenciales

Una reunión clave tuvo lugar este miércoles a la que asistieron las autoridades electorales, de seguridad y representantes de la sociedad civil, en un encuentro organizado por Prisa Media para analizar lo que viene para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Al encuentro asistieron el registrador Hernán Penagos; el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz; la directora de la MOE, Alejandra Barrios; el director de la Policía Nacional, general William Rincón; así como los gobernadores Rafaela Cortés, del Meta, y Luis Alfonso Escobar, de Nariño.

También participó el director de contenidos de Prisa Media, Alejandro Santos.

Desde allí, el gobernador de Nariño reiteró su compromiso para garantizar calma en su departamento. Y aseguró que el panorama es positivo, basándose en los resultados de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

“Ni una riña, ni un muerto, ningún desplazamiento de una mesa; todas las mesas en el departamento de Nariño se dieron como estaban planeadas y tuvimos un comité departamental de garantías electorales que funcionó de manera adecuada”, dijo.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, anunció que se van a mantener los incentivos para promover las denuncias de delitos electorales.

“Hoy en día estamos ofreciendo hasta $50 millones de pesos a todas las personas que observan un hecho que vaya a afectar las elecciones y allí estaremos atendiéndolos”, señaló.

De otro lado, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, se refirió a los inconvenientes registrados en el exterior durante la jornada del pasado 8 de marzo y explicó que están coordinando acciones conjuntas con la Cancillería.

“Vamos a iniciar una alianza estratégica con la Cancillería para llegarle a todos los consulados con la información precisa y capacitación a testigos, jurados de votación y a todos los funcionarios para que las próximas elecciones del 31 de mayo podamos contar con todas las personas capacitadas y que sepan lo que tienen que hacer“, explicó.

Finalmente, el director de contenidos de Prisa Media, Alejandro Santos, se refirió al papel de los medios de comunicación en este proceso electoral: “El desafío de combatir la desinformación en momentos de polarización, de hacer un seguimiento previo al constreñimiento electoral o cómo se quiere direccionar el voto en muchos territorios“.