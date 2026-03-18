Solución a daños en el puente Guillermo Gaviria entre Barrancabermeja y Yondó tomaría una semana

El daño en el puente Guillermo Gaviria Correa, que conecta a Barrancabermeja con Yondó, podría quedar solucionado en cerca de una semana, según una estimación preliminar de la concesión Ruta del Cacao.

Por ahora, el paso sigue completamente cerrado debido a un socavón que obligó a suspender el tránsito mientras se revisa el estado de la estructura.

“Se están analizando aspectos técnicos que permiten prever que esta situación podría superarse en el mediano plazo, aproximadamente en ocho días”, explicó Eduardo Ramírez Alipio, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja.

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Aunque el tiempo estimado es de unos ocho días, las autoridades aclaran que la cifra puede variar, ya que las inspecciones técnicas siguen en desarrollo.

Incluso, no se descarta que haya una habilitación parcial del paso antes de que finalicen las obras, dependiendo de los resultados de las primeras intervenciones.

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Además del daño actual, también se pidió revisar las condiciones generales del puente, teniendo en cuenta antecedentes de impactos de embarcaciones contra sus pilares en el río Magdalena.

Mientras tanto, la recomendación es evitar transitar por este corredor, ya que la vía seguirá cerrada hasta que se garantice que no hay riesgos para los usuarios.