Capturan a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo en el sur de Córdoba

Montería

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, informaron sobre el hallazgo de una central de comunicaciones y material de guerra e intendencia que, al parecer, pertenecería al grupo armado organizado (GAO) Cartel del Clan del Golfo. En medio del operativo, cuatro presuntos miembros de esta organización ilegal fueron capturados.

La operación se habría adelantado en la vereda La Gloria del municipio de Tierralta, Córdoba.

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“Entre los elementos hallados en el lugar se encontraban más de 100 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, una escopeta, 2 proveedores, un portafusil, 8 tablas de Idioma Operacional de Combate (IOC), 24 radios de comunicaciones, 5 cajas de baterías tipo AA, 4 teléfonos celulares, una camisa pixelada, un bolso de asalto, entre otros artículos”, detallaron las fuerzas militares.

“La ubicación de este material permitió la captura de cuatro personas, entre ellas una mujer, quienes serían las encargadas de custodiar y operar una de las centrales de comunicaciones más relevantes de la subestructura Javier Yepes Cantero, desde donde coordinaban y transmitían información relacionada con las actividades delictivas de la organización”, agregaron.

Asimismo, se indicó que “mediante labores de monitoreo de antenas y la interceptación de señales de comunicación, presuntamente suministraban información estratégica que facilitaba el transporte de grandes cargamentos de sustancias estupefacientes a través de corredores clandestinos en la región cordobesa”.

Hostigamiento en medio de la operación:

De acuerdo con el Ejército, durante la evacuación del personal capturado y el material incautado, “la unidad fue hostigada por integrantes de este grupo criminal; de inmediato, los soldados accionaron sus armas de dotación de manera legítima, contrarrestando el ataque sin que nadie resultara herido”.

Las cuatro personas, a quienes se les atribuyen los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Militares y utilización ilícita de redes de comunicaciones, fueron dejadas junto a los elementos incautados, a disposición de las autoridades judiciales competentes.

“Con este resultado se afecta contundentemente el mando y el control de esta subestructura que era la encarga de hacer coordinaciones para hacer inteligencia delictiva en la zona y otras acciones criminales”, destacó el teniente coronel Jair José González, comandante del Batallón de Infantería Liviana No. 33 Junín.