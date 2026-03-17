Gremio de agricultores hace llamado al Gobierno por invasión a finca ganadera de Jamundí

Desde la SAG advierten que la inseguridad rural continúa en aumento en varias zonas del Valle del Cauca.

Jamundí

La Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG) hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que actúen frente a los recientes hechos de violencia e invasión en una reconocida finca ganadera ubicada en la zona rural de Jamundí.

El caso se conoció en redes sociales, donde el propietario del predio denuncia que hombres armados intentaron secuestrarlo y dispararon en su contra, además de exigirle desalojar las tierras.

Para la organización, este tipo de hechos representan un ataque directo contra la vida, la propiedad privada y la estabilidad del campo, por lo que insistieron en la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades.

“Los propietarios tienen títulos de 1804, esta es una de las fincas ancestrales que ha venido generando empleo en el un sistema productivo de ganadería, de piña, de limón y de conservación ambiental, entonces, la zozobra que viven los empleados, en la afectación con el ganado, de los cultivos y sobre su empleo”, señaló María Eugenia Saavedra, presidenta ejecutiva de la SAC Valle.

Desde la SAG también advirtieron que la inseguridad rural continúa en aumento en varias zonas del Valle del Cauca, generando temor e incertidumbre entre agricultores y ganaderos, quienes aseguran estar siendo víctimas de intimidaciones.