Yerno de otro exsocio de Pacific Rubiales es el presidente de Ecopetrol Brasil

En Abril de 2025 fue nombrado como nuevo presidente de Ecopetrol Brasil el ejecutivo Jorge Andrés Martínez Olano, quien llegó a esa filial de la empresa estatal petrolera, según se informó, tras un proceso de selección realizado por un headhunter.

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Sin embargo, cuando se le preguntó sobre dicho proceso, Martínez solo atinó a decir que fue un proceso muy largo aunque no recordaba el nombre de la firma cazatalentos que finalmente lo seleccionó. Sobre la posibilidad de que hubiese sido recomendado por Ricardo Roa, Martínez señala que a Roa sí lo conoció antes de llegar al cargo, pero en eventos “sociales/personales”.

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6AM W pudo conocer que Martínez no es un desconocido en el mundo petrolero, pues su suegro es José Francisco Arata, exCEO de Pacific Rubiales, con quien trabajó, hasta su nombramiento en Ecopetrol, en la compañía New Stratus Energy de la que Arata es accionista.

El matrimonio de Martínez con Keith Caroll Arata fue en agosto de 2024, unos meses antes del nombramiento en Brasil. Martínez insiste en que su relación con Roa nada tiene que ver con el papel que su suegro ha jugado en el mundo petrolero. Subraya que Arata vive en República Dominicana y ya no tiene negocios en Colombia.