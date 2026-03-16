Shakira anuncia que cerrará su gira en España con un nuevo estadio hecho para sus conciertos

Este lunes se conoció que la artista colombiana Shakira cerrará su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en España en un estado hecho para sus presentaciones en ese país.

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En un video del programa de entrevistas ‘Al cielo con ella’ con Henar Álvarez de RTVE La 1, la barranquillera afirmó: “Voy a darlo todo porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se llamará Estadio Shakira. Va a ser algo fuera de este mundo, una producción que creo que nunca se ha visto antes en España”.

A pesar de sugerir un espectáculo de gran formato, la cantautora y bailarina colombiana no reveló el lugar ni el número de fechas del cierre de su actual gira mundial.

Hace poco más de dos años, la cantante inglesa Adele realizó su segunda serie de conciertos ‘Adele en Múnich’.

Fue organizada para promocionar su álbum de 2021, ’30′, que tuvo lugar en un recinto temporal dentro del complejo Munich Messe, en las afueras de Múnich, Alemania, en 2024.

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La estrella del pop se presentó el pasado 1 de marzo en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a 400.000 personas, y se prepara para realizar otro en Río de Janeiro el 2 de mayo, tras ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026.