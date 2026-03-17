Real Cartagena empató y Unión Magdalena ganó: repase la tabla de posiciones del Torneo de Ascenso

Concluyó la décima fecha del Torneo de Ascenso en Colombia, jornada que se extendió desde el sábado 14 de marzo con el duelo Boca Juniors de Cali vs Leones hasta el lunes 16 de marzo con el compromiso Deportes Quindío vs Real Cundinamarca.

Le puede interesar: Partido de Liga cambia de fecha a última hora: equipo no pudo llegar a la ciudad sede

Tres empates y cinco victorias locales es el balance que dejó la semana futbolera en segunda división. El líder Internacional de Palmira continúa ganando y sueña con el ascenso, mientras que históricos como Real Cartagena y Quindío igualaron en sus respectivos compromisos.

En cuanto a los recién descendidos, Unión Magdalena logró un triunfo que lo mete en las primeras posiciones de la clasificación, mientras que Envigado empató y se mantiene dentro del grupo de los ocho.

Lea también acá: Tabla de goleadores: así cerró la fecha 11 y arranca la jornada 12 de la Liga

Resultados de la fecha 10 del Torneo de Ascenso 2026

Boca Juniors de Cali 2-1 Leones

Orsomarso 2-0 Real Santander

Tigres 2-1 Atlético FC

Unión Magdalena 2-1 Patriotas

Envigado 1-1 Real Cartagena

Barranquilla 1-1 Bogotá

Internacional de Palmira 1-1 Independiente Yumbo

Deportes Quindío 0-0 Real Cundinamarca

Tabla de posiciones del Torneo de Ascenso 2026