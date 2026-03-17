“El silencio de la fiscal general no es ausencia ni vacío”: Luz A. Camargo respondió a Petro

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, quien en los últimos días ha incrementado sus cuestionamientos contra el ente acusador, haciendo fuertes señalamientos sobre presunta corrupción.

Si bien Camargo no lo mencionó en su discurso, sí se pronunció sobre el polémico trino del jefe de Estado.

“Quise una Fiscalía independiente de la política, una Fiscalía justa, pero me equivoqué y ante el pueblo de Colombia lo confieso: siguen haciendo transacciones de justicia por votos, sigue el cartel de la toga como nunca”, señaló Petro en una publicación del pasado viernes 13 de marzo.

Camargo inició su intervención en el marco de la rendición de cuentas de su segundo año como fiscal general, rechazando categóricamente la manifestación del jefe de Estado.

“Esperamos de los líderes del país que expongan sus posiciones sin pasar por encima de las instituciones” y que no se metan “en lo que no corresponde”, afirmó.

También dijo: “Aquí me permito empezar con una reflexión sobre el llamado silencio de la fiscal general de la Nación. Algunos columnistas y otros actores de la vida nacional suelen preguntar por qué no entro en controversias y no respondo a cada debate público, a cada crítica, a cada comentario en Twitter, a tanta noticia falsa que se dice sobre la Fiscalía e, infortunadamente, sobre mí y sobre mi familia. Hoy respondo con honestidad: aunque en lo personal duele y es un poco incómodo, el silencio de la fiscal general de la Nación no es ausencia ni vacío, porque no ha habido un solo día en mi administración en el que los medios de comunicación hayan omitido publicar resultados y acciones de la Fiscalía General de la Nación”.

Por otro lado, también afirmó que: “con el ruido de la polarización política del país”, todavía hay que aclarar que la Fiscalía es independiente.

“Me parece increíble que todavía, y en cada evento, debamos repetir que la Fiscalía es parte de la rama judicial, autónoma e independiente, sometida al imperio de la ley, del ordenamiento jurídico y de la búsqueda de igualdad material a través de la equidad”.

Agregó que “nuestros resultados no responden a cálculos políticos ni a favores a mafias transnacionales. Esos rumores atentan contra la integridad de la justicia y parten de acusaciones falsas y de un imaginario muy lejano de toda la realidad (…)”.