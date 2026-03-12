MinMinas revisará precio de la gasolina en abril por crisis en Medio Oriente: ¿frenará la reducción?

El ministro de Minas, Edwin Palma, afirmó en entrevista con 6 AM W que pese al plan del Gobierno, que era continuar con la reducción de los precios de la gasolina, la guerra en Medio Oriente afecta esos planes y no descarta frenar los incrementos y revisarán con MinHacienda el paso a evaluar.

Es decir, evaluarán si frenan las reducciones del precio del galón de gasolina en abril e incluso no descartan volver a subirlo.

¿Esta situación del conflicto en Medio Oriente puede obligar a que tengan que desistir de esa idea de seguir bajando el precio de la gasolina y les toque mantenerlo o incluso subirlo nuevamente? Le preguntó esta emisora ante lo cual el jefe de la cartera señaló que “infortunadamente, tengo que decirlo que sí es así”.

El jefe de la cartera señaló que estas decisiones obedecen “no solo al correcto manejo del fondo de estabilización de los de los combustibles, sino también a estos factores internacionales, a la disminución del precio del crudo, a la tasa representativa del mercado, es decir, son distintos factores, y en su momento, pues, obviamente, no preveíamos que esto iba a ocurrir, esta situación cada día se agrava más en el Medio Oriente”, agregó.

Seguidamente señaló que somos espectadores de lo que ocurrió y afirmó que “nos veríamos obligados a revisar, obviamente, la medida. Nosotros queríamos seguir anunciando reducciones, por ahí hasta mitad del año, pero en las próximas semanas tendremos que revisar con Hacienda cuál va a ser la medida de cara al mes de abril”, aseveró.

El jefe de la cartera de Minas enfatizó en que “lo que no tenemos que hacer es lo que hizo el Gobierno anterior de sacrificar las finanzas, haciendo un mal manejo del fondo de estabilización y dejando esta situación inmanejable para el próximo gobierno”.

¿Cuánto ha bajado el precio de la gasolina?

El Gobierno hizo una reducción de $500 pesos en el precio de la gasolina en febrero y de otros $ 500 en marzo con lo que en lo corrido del año ha bajado $ 1.000, llegando a un precio promedio del galón a 15.000.

Hay que recordar que entre 2022 e inicios de 2026 el Gobierno incrementó el precio de la gasolina en $ 6.800 desde 2022, pasando de un precio promedio de $ 9.300 a $ 16.057 en enero de 2026, con el fin de cerrar el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles (FEPC) que se creó con el fin de no subir el precio de la gasolina en el país al mismo nivel del precio internacional.

