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17 mar 2026 Actualizado 21:17

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Bucaramanga

¿Necesita pasaporte? En Santander podrán tramitarlo sin cita hasta fin de mes

La jornada especial se realizará por orden de llegada en Bucaramanga, en horario continuo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Pasaporte colombiano (GettyImages) / Jose Arbelaez - Fotografía

Pasaporte colombiano (GettyImages)
Bucaramanga

Durante lo que resta de marzo, los santandereanos podrán tramitar su pasaporte sin necesidad de agendar cita previa, en una jornada especial habilitada en Bucaramanga.

La atención se realizará por orden de llegada en la Oficina de Pasaportes, ubicada en el Centro Comercial El Cacique, en horario continuo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La iniciativa busca facilitar el acceso al trámite y reducir los tiempos de espera para quienes necesitan este documento.

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Tenga en cuenta:

  • El valor del pasaporte es de $305.280.
  • El pago se realiza una vez se formaliza el trámite (llevar dinero en efectivo).
  • Quienes tengan certificado electoral vigente podrán acceder a un 10 % de descuento.

Requisitos:

  • Mayores de edad: cédula de ciudadanía en buen estado.
  • Menores de edad: registro civil original y tarjeta de identidad.

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La atención dependerá de la capacidad diaria de la oficina, por lo que se recomienda a los ciudadanos llegar con tiempo para realizar el trámite.

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