“No hay derecho a la creación de grupos paramilitares”: Isabel Zuleta

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La senadora Isabel Zuleta habló en 6AMW con Julio Sánchez Cristo y denunció un video donde un grupo llamado ‘Agremiación Reserva Activa de Santander’ pide a convocar a integrantes retirados a hacer presencia en las calles antes eventuales manifestaciones en respaldo a Iván Cepeda y Gustavo Petro.

“No hay derecho a la creación de grupos paramilitares”, dijo Isabel Zuleta a reservistas que se están organizando para “defender los bienes públicos”.

De este modo, el intendente de la Policía (R) Fredy Velasco, presidente de la Agremiación Reserva Activa de Santander“, respondió: ”Aquí no necesitamos capuchas para salir a vandalizar y generar miedo. Estamos mamados de que el vándalo salga a destruir”.

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