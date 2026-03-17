Incautan 6,7 toneladas de marihuana en Santander: la mayor carga decomisada en el departamento

Un cargamento de 6,7 toneladas de marihuana fue incautado por la Policía en vías del Magdalena Medio, en lo que se convierte en el mayor decomiso de este tipo en la historia de Santander.

Las autoridades interceptaron un tractocamión que transportaba la droga oculta entre cajas de vinagre.El carro fue interceptado en la ruta que conecta el centro del país con la Costa Caribe. Según las autoridades, el cargamento tenía como destino final el municipio de Riohacha, en La Guajira.

Lea también: Investigan muerte de joven estudiante y ajedrecista en hotel de Floridablanca. Esto se sabe

Durante el procedimiento, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte lograron detener el vehículo, incautar la sustancia y capturar a una persona que estaría vinculada con el transporte de la droga.

De acuerdo con la Policía, la marihuana era movilizada bajo la modalidad de ocultamiento, con el fin de evadir los controles en carretera.

Le puede interesar: ¿Necesita pasaporte? En Santander podrán tramitarlo sin cita hasta fin de mes

Según las autoridades, este resultado afecta las finanzas de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, vinculada al narcotráfico, y evita la distribución de miles de dosis en el país.