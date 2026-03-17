Investigan muerte de joven estudiante y ajedrecista en hotel de Floridablanca. Esto se sabe

Bucaramanga

Una joven de 20 años identificada como María Catalina Camacho Saba, falleció en un reconocido hotel ubicado en Cañaveral, en Floridablanca, Santander. En circunstancias que aún no son esclarecidas.

De acuerdo con las autoridades la joven se encontraba alojada en este hotel desde el día anterior a la mañana del 16 de marzo, durante algunas horas, en compañía de un hombre.

Un huésped de una habitación contigua escuchó gritos de María Catalina pidiendo ayuda, por lo que alertó de inmediato a los trabajadores del hotel.

“En este momento todo es materia de investigación, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Sabemos que ella estuvo acompañada de una persona hasta medianoche, esta joven reporta, o más bien se dan cuenta que tiene alguna situación especial por los gritos que ella presenta a las 7 de la mañana aproximadamente, llegan los encargados del hotel, ingresan a la habitación y encuentran a esta joven muy malherida, la traen a un centro asistencial donde precisamente fallece, ya se han verificado las cámaras de seguridad del hotel, se pudo determinar que ella estuvo acompañada hasta las 12 de la noche, es por eso que podemos decir que ya prácticamente ella estuvo viva hasta las 7 de la mañana a la hora que ella reporta”, señaló el general William Quintero, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga.

Agregó que será medicina legal, quien logre establecer y determinar cuáles fueron las causas de su muerte.

De María Catalina Camacho se conoció que era estudiante de economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, así como deportista, ajedrecista, universitaria, de participación en torneos Ascún.

La joven presentó una herida en la muñeca de su brazo izquierdo, presuntamente causada con un arma cortopunzante, fue trasladada de urgencia a un centro médico; donde ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento.