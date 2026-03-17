Guerra en Medio Oriente: Presidentes Petro y Macron acuerdan mediar para un cese al fuego

Colombia sigue prestando especial atención a la guerra en Medio Oriente, ante las implicaciones que el conflicto puede traer en materia de hidrocarburos, petróleo y gas.

En medio de la preocupación de Colombia por la guerra en Medio Oriente, el presidente Gustavo Petro sostuvo una llamada con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron.

Se trató de una llamada que duró al rededor de 30 minutos, en la que el presidente Petro le propuso a Francia, unirse con los países que buscan mediar la situación y lograr un alto al fuego en Medio Oriente.

Para el presidente francés, la propuesta de Petro resulta pertinente, y estuvo de acuerdo con buscar entre todos el diálogo para alcanzar una tregua entre los países que están en medio de este conflicto.

Los presidentes acordaron trabajar en equipo con las Cancillerías, para alcanzar una alianza por la paz en el mundo.

¿Qué otros temas hablaron?

El presidente Gustavo Petro confirmó que entre los temas que trataron, hablaron sobre la situación generada en Venezuela.