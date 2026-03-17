Gobierno eliminó subsidio del diésel para quemadores industriales: busca proteger recursos del FEPC

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0268 de 2026, eliminó los subsidios al diésel para quemadores industriales con el fin de proteger la sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Según el Gobierno, “los combustibles líquidos derivados del petróleo que se utilicen como materia prima para producir otros combustibles —incluyendo aquellos destinados a quemadores industriales—” no podrán acceder al mecanismo de estabilización del FEPC.

El Ejecutivo aseguró que, con esta decisión, busca asegurar que los recursos del fondo cumplan su propósito original: “proteger a los consumidores finales frente a las fluctuaciones internacionales de los combustibles, evitando que subsidios públicos terminen beneficiando procesos industriales intermedios”.

Según análisis técnicos hechos por el Gobierno, hubo un aumento significativo en el consumo de diésel destinado a quemadores industriales en los últimos años: pasó de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones de galones en 2024. El Gobierno señaló que esto “generó presiones fiscales sobre el FEPC”.

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