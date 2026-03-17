Gobernador de Norte de Santander propone importar combustible desde Venezuela

Norte de Santander.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, aprovechó los recientes acercamientos comerciales entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para sugerir la importación de combustible que beneficie a la región.

“Es un éxito del Gobierno nacional que, a través del ministro Edwin Palma, se logre concretar y consolidar el suministro de gas hacia Colombia. Todos sabemos que en Venezuela hay grandes reservas de gas y petróleo, y que efectivamente se están necesitando en nuestro país”, afirmó.

Además, señaló que “en este ambiente de cooperación entre los dos países, naciones hermanas, lo más lógico es que se puedan sacar adelante estos propósitos. Estamos trabajando para ver si es posible que también Venezuela venda combustible a esta región, para disminuir los costos de la gasolina y el ACPM”.

El pasado fin de semana, cuatro vehículos con gas licuado de petróleo fueron enviados desde Venezuela hacia Colombia como donación del vecino país.

Este hecho ha sido interpretado como un gesto de buena voluntad que podría reactivar el intercambio energético en la zona de frontera.