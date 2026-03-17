Alerta por incremento del 500 % en el consumo de combustibles en el sur del Tolima

Tolima

El director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, reveló que el consumo de combustibles, especialmente la gasolina, aumentó más de un 500 % en el sur del departamento, lo cual guardaría relación con la desbordada minería ilegal en municipios como Ataco, Planadas y Coyaima.

El funcionario explicó que las autoridades departamentales han recibido reportes sobre un aumento significativo en la demanda de combustibles en estos municipios, los cuales carecen de actividad industrial de gran escala que justifique dicho incremento.

“La misma información de quienes se encargan del manejo de los combustibles en este corredor vial nos ha dado cuenta de un incremento relacionado con el consumo. Teniendo presente que el departamento del Tolima, en los municipios de Ataco, Coyaima y Planadas, no cuenta con grandes industrias, así lo establece la línea de producción y los distribuidores para vehículos”, remarcó.

En ese sentido, la Gobernación del Tolima sostendrá una reunión en Bogotá con delegados del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, con el propósito de analizar la información disponible, identificar las posibles causas de esta variación en el consumo y evaluar las acciones que correspondan dentro de las competencias del Gobierno nacional.

“De acuerdo con la información preliminar recopilada, algunas estimaciones advierten que el incremento en determinados tipos de consumo podría superar el 500 % o 600 % en ese corredor vial, situación que será analizada técnicamente por las autoridades competentes”, enfatizó Bermúdez.

A la par, la Gobernación recordó que actualmente se encuentran vigentes diferentes disposiciones administrativas que buscan regular la movilidad de vehículos de carga pesada y maquinaria amarilla en corredores viales del sur del departamento.

Entre ellas, la resolución expedida en 2022 por la Secretaría de Tránsito del Tolima, que establece la restricción para la circulación de vehículos con capacidad superior a 24 toneladas en el corredor vial que conecta los sectores de Coyaima, Castilla, Ataco y Santiago Pérez, teniendo en cuenta las condiciones de la infraestructura vial.

A esta medida se suma el decreto departamental que restringe la circulación de maquinaria amarilla en las vías secundarias del Tolima, salvo en casos de atención de emergencias o trabajos de infraestructura debidamente autorizados.

Asimismo, la administración municipal de Ataco adoptó un acto administrativo mediante el cual se prohíbe el tránsito de este tipo de maquinaria dentro de su jurisdicción.

Las autoridades reiteraron que se mantienen los controles en este corredor vial y que cualquier vehículo que incumpla las disposiciones vigentes será objeto de las medidas establecidas por la normatividad de tránsito.