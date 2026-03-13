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13 mar 2026 Actualizado 17:02

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Solicitan reubicación urgente de cerca de 60 familias por erosión del río Sinú en Valencia, Córdoba

La Personería de esa zona del Alto Sinú señaló que este fenómeno tiene en alto riesgo al corregimiento Manzanares.

Erosión del río Sinú en Valencia, Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Erosión del río Sinú en Valencia, Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Montería

El personero del municipio de Valencia, Córdoba, Marcos Lorduy, advirtió sobre el alto riesgo en que se encontrarían cerca de 60 familias en el corregimiento Manzanares, donde la erosión del río Sinú se agudizó con las recientes inundaciones en la zona.

Aquí hay 160 familias, de las cuales 60 deben ser reubicadas porque están en grave riesgo; en cualquier momento pueden desaparecer sus hogares”, expresó el personero.

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Asimismo, dijo que el municipio también registra riesgo en zonas como Río Nuevo; “aquí también hay personas que requieren reubicación”.

Necesitamos acciones que busquen soluciones para la problemática, para que no se vuelvan a presentar inundaciones como las recientes”, concluyó.

Frente al panorama, Caracol Radio consultó con la administración municipal, pero aún no se han obtenido respuestas tras la crisis por la erosión del río.

Según las autoridades ambientales, el río Sinú tiene más de 200 puntos críticos por erosión e inundación.

Erosión en el río Sinú. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández

Erosión en el río Sinú. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

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