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17 mar 2026 Actualizado 22:44

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Santa Marta

Ejército y Policía propinan golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Magdalena

De ocho capturas, cuatro se hicieron efectivas mediante orden judicial, y cuatro más, en flagrancia.

Ejército y Policía propinan golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Magdalena/ Ejército.

Ejército y Policía propinan golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Magdalena/ Ejército.

Magdalena

En cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho Plus y en el marco de operaciones ofensivas permanentes, tropas del Batallón de Infantería Mediana N.° 5, orgánico de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, lograron la captura de ocho presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ACS.

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La operación se desarrolló en el casco urbano del municipio de Ciénaga, Magdalena. Gracias a labores de inteligencia y al despliegue táctico de los soldados, se logró la ubicación y captura de estas personas, quienes presuntamente integraban el Frente Libardo Vergel, de la mencionada estructura criminal.

Durante el procedimiento se incautó material de guerra, entre el que se encuentran 4 fusiles, 4 armas cortas, proveedores y munición de diferentes calibres, elementos que presuntamente eran utilizados para intimidar a la población civil y ejecutar actividades ilícitas.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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