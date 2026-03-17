Mujeres campesinas del Magdalena se convierten en propietarias de más de 400 hectáreas de tierra

Magdalena

El Gobierno nacional avanza en el departamento del Magdalena con la formalización de 1.800 hectáreas de tierra y la entrega de más de 400 hectáreas a mujeres campesinas. Estas acciones garantizan seguridad jurídica a familias rurales que durante décadas resistieron el despojo, la violencia y el abandono estatal.

En el corregimiento de Monterrubio, jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel, comunidades campesinas que habitan el predio El Concilio 1 celebran este avance como un paso hacia la reparación. Por otro lado, en el sur del departamento, en jurisdicción del municipio de Pijiño del Carmen, las comunidades del predio El Martirio, ubicadas en el complejo cenagoso de Pijiño, también avanzan en procesos de restitución y retorno campesino.

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“La formalización de 1.800 hectáreas y la entrega de más de 400 hectáreas representa un paso decisivo en la transformación del campo. No se trata solo de títulos de propiedad; estamos devolviendo dignidad, seguridad jurídica y oportunidades a estas guardianas del campo que durante décadas resistieron el despojo y el abandono del Estado”, dijo, Damián Marañón Romero, director territorial de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Magdalena.