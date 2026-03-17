Arrancan obras en tramo clave de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja entre Lisboa y Portugal

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó el acta que permite iniciar las obras en el tramo comprendido entre Lisboa y Portugal, en la vía Bucaramanga – Barrancabermeja.

Con este paso, se destraban las intervenciones en uno de los sectores clave de esta vía estratégica para Santander y el oriente del país.

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El vicepresidente de la ANI, Roberto Gamaliel, explicó que este acuerdo permite avanzar hacia la ejecución del proyecto tras los ajustes definidos entre las partes.

“Este paso nos permite avanzar hacia una solución definitiva y continuar con la ejecución de una obra clave para la conectividad de la región”, señaló el funcionario.

Según la entidad, el cronograma contempla 12 meses de preconstrucción y 24 meses de construcción, tiempo en el que se desarrollará la solución técnica para este tramo.

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Desde la ANI indicaron que el proceso se ha adelantado dentro del marco contractual, tras los acuerdos logrados a través del panel de amigable composición, lo que permitió destrabar este frente de obra.

Este proyecto hace parte de las obras de infraestructura vial más importantes para mejorar la conexión entre Bucaramanga, Barrancabermeja y el Magdalena Medio.