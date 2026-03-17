“Los costos están absorbiendo el aumento del precio”: Presidente de Fedegasan por precio de leche

Bucaramanga

Aunque Santander no es gran productor de leche a nivel nacional, sí su producción está cercana al 8% en el país y también se ven impactados por el incremento del 1.3% al productor pues los costos están muchos más altos.

Jorge León Mendoza, director de Fedegasan, indicó que “los costos de producción realmente son mucho más altos, el aumento del salario mínimo más diferentes dificultades en el sector rural con clima, transporte, logística pues supera el aumento de precios. El aumento de los costos de producción más o menos están reportados en un 2.3%. Entonces, pues prácticamente los costos están absorbiendo el aumento del precio".

Además, indicó que aunque la producción en Santander es diferente a la que se da en departamentos como Cundinamarca y Antioquia, en este departamento la producción es doble propósito.

Por otra parte, luego de que se conociera que Gloria suspendiera su negocio de leche en el país, León Mendoza aseguró que se podría presentar un impacto negativo en Santander y en el Cesar y podría generar afectaciones no solo económicas sino en las producciones.