Cierre total en la vía Barrancabermeja – Yondó por daños en la estructura de un puente

Las autoridades ordenaron el cierre total de la vía que conecta Barrancabermeja con el municipio de Yondó tras detectarse daños en la estructura de uno de los puentes del corredor vial.

La medida se adoptó de manera preventiva mientras se realizan evaluaciones técnicas para determinar el estado de la infraestructura y garantizar la seguridad de quienes transitan por este paso.

Según explicó Eduardo Ramírez, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, el daño se presenta en uno de los soportes del puente Guillermo Gaviria Correa, por lo que se decidió suspender el paso de vehículos.

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“Hay una afectación en uno de los pilares del puente que conecta estos municipios, por lo que en este momento el tráfico está suspendido tanto para carga pesada como para vehículos livianos”, señaló el funcionario.

Ramírez indicó además que desde la Alcaldía de Barrancabermeja ya se habían enviado comunicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura por preocupaciones relacionadas con la estabilidad del puente, luego de algunos episodios en los que remolcadores que navegan por el río Magdalena habrían impactado los pilares.

La concesión informó que el corredor Bucaramanga – Barrancabermeja continúa operando con normalidad a través de los siguientes tramos:

Intercambiador La Paz – Viaducto Río Sucio – Intercambiador Lisboa (por los túneles La Paz y La Sorda).

Intercambiador La Paz – La Renta – Intercambiador Lisboa (por la vía antigua).

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Las autoridades de Barrancabermeja y Yondó mantienen un monitoreo permanente de la situación mientras se adelantan las inspecciones técnicas para definir cuándo podrá restablecerse el tránsito en esta vía.