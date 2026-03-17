Crea cortina de humo para hacer campaña con la vida de la gente: Pedraza a Petro

En la plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista Jennifer Pedraza lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de utilizar la la problemática de salud con fines políticos.

“La crisis del sistema de salud, presidente Petro, a mí me parece más bien que lo que usted está haciendo es una cortina de humo para hacer campaña jugando con la vida de la gente”, afirmó Pedraza durante su intervención.

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La representante advirtió que las decisiones del Gobierno afectarían directamente a los sectores más vulnerables. “Si aquí alguien va a pagar los platos rotos de esta decisión improvisada van a ser las personas más vulnerables del sistema de salud y no podemos guardar silencio”, agregó.

En su discurso, también cuestionó la gestión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien calificó como uno de los más cuestionados en la historia reciente. “El Gobierno no puede seguir excusándose en el Congreso, tiene que garantizarle a la gente”, enfatizó.

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Pedraza anunció que este mismo día volverán a radicar la moción de censura contra el ministro. “Quizás el ministro más frívolo que ha tenido Colombia en su historia. Es un ministro que tiene que venir aquí al Congreso a rendir cuentas”, sostuvo.

La congresista señaló que Jaramillo debe asumir responsabilidades políticas por las fallas en el acceso a medicamentos. “Además de las denuncias de corrupción, es un ministro que carga al menos con la responsabilidad política, y quizás penal, por la muerte de estas personas por falta de acceso a los medicamentos”, concluyó.