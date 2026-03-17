Capturan en Cáceres a mujer requerida por INTERPOL por concierto para delinquir agravado

Cáceres, Antioquia

En el marco de la ofensiva institucional contra las estructuras criminales, la Policía Nacional en Antioquia logró la captura de una mujer de 28 años de edad que era requerida por la justicia mediante orden judicial y notificación internacional de INTERPOL, por el delito de concierto para delinquir agravado.

El operativo se desarrolló el pasado 14 de marzo, hacia las 9:40 de la mañana, en el corregimiento Jardín de Tamaná, zona rural del municipio de Cáceres.

En la subregión del Bajo Cauca antioqueño, territorio priorizado por las autoridades debido a la presencia de estructuras delincuenciales.

Uniformados adscritos a la Subestación de Policía local adelantaban actividades de registro, control y verificación de antecedentes a personas, como parte de la estrategia institucional “Juntos por Antioquia”, cuando requirieron la identificación de la ciudadana.

Durante la consulta en el dispositivo PDA institucional, se evidenció un requerimiento positivo a través de INTERPOL, así como antecedentes judiciales vigentes.

De inmediato, los uniformados activaron los protocolos correspondientes y, con apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), específicamente del grupo de ubicación y gestión de requeridos, realizaron la ampliación de la información, confirmando la existencia de una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según las autoridades, este tipo de resultados evidencian la importancia del intercambio de información a nivel internacional, que permite ubicar y hacer efectivas órdenes judiciales contra personas vinculadas a organizaciones criminales, incluso en zonas apartadas del país.

La mujer fue capturada en el lugar de los hechos y posteriormente trasladada para ser dejada a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.

El coronel Ferley Puerto Sánchez, subcomandante del Departamento de Policía Antioquia, destacó que “este resultado hace parte de las acciones permanentes que se desarrollan en el departamento para contrarrestar el accionar de grupos delincuenciales y fortalecer la seguridad en las diferentes subregiones”.

La Policía Nacional reiteró que continuará intensificando los operativos de control, registro y verificación de antecedentes, así como el trabajo articulado con organismos nacionales e internacionales.

Todo esto con el objetivo de impactar las estructuras criminales y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el Bajo Cauca antioqueño y en todo el departamento.