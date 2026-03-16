Ecuador inicia ofensiva militar contra el narcotráfico con el apoyo de Estados Unidos

Ecuador puso en marcha una operación militar de gran escala para enfrentar a las organizaciones narcotraficantes que operan en su territorio. El plan comenzó la noche del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta el 31 de marzo, con restricciones de movilidad y despliegue de fuerzas en varias provincias costeras.

La estrategia incluye el despliegue de más de 40.000 uniformados, acompañados por vehículos blindados, motocicletas y apoyo aéreo, en regiones consideradas corredores clave del crimen organizado como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. En estos territorios rige un toque de queda entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que las acciones forman parte de una ofensiva “muy fuerte” contra las estructuras del narcotráfico y que cuentan con asesoría directa de Estados Unidos. Las autoridades han mantenido reserva sobre los detalles operativos y sobre la eventual presencia de personal militar extranjero en el país.

Aunque Ecuador no es productor de cocaína, en los últimos años se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de droga hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos. La escalada de violencia asociada al narcotráfico ha llevado al país a registrar una de las tasas de homicidio más altas de América Latina, con más de 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes, según organismos especializados.

Las medidas adoptadas han generado preocupación entre sectores económicos y laborales, en especial entre trabajadores nocturnos y comerciantes que dependen de la actividad en horarios restringidos. Durante el toque de queda solo podrán movilizarse personas en situaciones de emergencia, personal sanitario o viajeros con tiquetes aéreos.

La ofensiva se enmarca además en la estrategia regional denominada “Escudo de las Américas”, una alianza impulsada por Washington para combatir el narcotráfico en el continente.