Avanza investigación por el presunto empeño de camioneta oficial de la gobernación del Quindío

Armenia

En efecto en las instalaciones de la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre una camioneta de la propiedad de la gobernación departamental que supuestamente fue empeñada por el exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo debido a unas deudas personales.

El jefe de la oficina de control interno disciplinario de la gobernación departamental, Humberto Turriago sostuvo que no pueden ahondar en detalles entendiendo que hace parte de la reserva, sin embargo, dio a conocer la intervención que establecieron ante el caso.

“Frente a ese tema que se planteó y que fue objeto precisamente de la invitación en la Duma departamental el día de hoy, pues a ustedes debo manifestarle lo mismo que le manifieste a los diputados , yo lo único que puedo informarles es que efectivamente la oficina de control interno disciplinario de la gobernación del departamento del Quindío abocó conocimiento a solicitud del señor gobernador del departamento el arquitecto Juan Miguel Galvis Bedoya", mencionó.

Destacó que establecieron solicitud de apertura de investigación y dijo que una vez individualizados el o los posibles responsables continuaron con la segunda etapa relacionada con la investigación disciplinaria.

“Se aperturó la indagación frente a estos temas que fueron objeto y contenidos del informe del señor gobernador y de público conocimiento solicitando la información, dándole cumplimiento precisamente a lo mandado en la indagación donde obtuvimos toda la información de una manera muy rápida por parte de las oficinas competentes, en el caso concreto, de la secretaría administrativa para continuar ya individualizado el o los posibles responsables Pues procedemos a hablar a a seguir con la otra etapa de investigación disciplinaria", manifestó.

Asimismo, mencionó que alcanzaron a realizar solicitudes probatorias que son parte de la reserva y fue en ese momento donde la Procuraduría General de la Nación representada por la Procuraduría de Instrucción Regional del departamento del Quindío quien invocando el poder preferente realizó el respectivo requerimiento sobre el caso.

“Ya se alcanzaron a hacer solicitudes probatorias, como tal, que son de reserva también, pero se hizo la investigación y en ese momento nos llega la solicitud de la Procuraduría General de la Nación representada en ese caso por la oficina de instrucción, la Procuraduría de Instrucción Regional del Departamento del Quindío, donde invocando el poder preferente nos solicitan que remita todo el expediente para ellos a partir de la fecha de la remisión por parte de nosotros, que fue el 5 de marzo, tener pleno conocimiento y manejo de ese proceso y de ese caso en concreto", explicó.

Destacó que no puede referirse como tal al número de implicados en el caso teniendo en cuenta que todo hace parte de la reserva en el marco del proceso.