Atacado personal médico e infraestructura del hospital de Algarrobo, Magdalena

Magdalena

Un nuevo hecho de violencia contra la red pública hospitalaria del departamento encendió las alarmas en Algarrobo, luego de que un ciudadano protagonizara actos vandálicos en el hospital local, atentando contra el personal médico, asistencial y los bienes de la institución.

Ante la gravedad de los hechos, la administración departamental confirmó que el presunto responsable fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que se adelante su judicialización y se siente un precedente frente a este tipo de conductas.

El caso de Algarrobo no es aislado. En menos de 24 horas, el Hospital San Cristóbal de Ciénaga fue blanco de hechos similares, convirtiéndose en el segundo centro asistencial afectado por ataques vandálicos recientes.

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Como respuesta institucional, se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el Palacio Tayrona, donde participaron entidades como el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Entre las medidas adoptadas se destaca la implementación de un plan integral de seguridad para los hospitales del Magdalena, así como la articulación entre comandantes de Policía y gerentes de centros médicos para prevenir nuevos hechos.