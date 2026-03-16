CNE entregó credenciales a los representantes a la Cámara elegidos por el Magdalena 2026-2030

Santa Marta

El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los representantes a la Cámara elegidos por el departamento del Magdalena para el periodo constitucional 2026-2030, luego de declarar oficialmente la elección en esta circunscripción. El Magdalena hizo parte de los 14 departamentos del país en los que ya se formalizó este proceso, en medio del avance de los escrutinios nacionales.

De acuerdo con la información oficial divulgada por el CNE, la declaratoria de elección y la expedición de credenciales hicieron parte del avance del escrutinio de Cámara de Representantes, etapa en la que la autoridad electoral trabajó de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil para consolidar los resultados con garantías de transparencia y responsabilidad institucional.

En el caso del Magdalena, las credenciales fueron entregadas a Kelyn Johana González Duarte, del Partido Liberal; Chadán Francisco Rosado Taylor, del Centro Democrático; José Felipe Hernández Polo, del Pacto Histórico; Elizabeth Sabina Molina Campo, de la Coalición Demócrata Amplia por la Paz; y Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, del Partido Conservador.