Capturan a presunto agresor por violencia de género y refuerzan protección a víctimas en Santa Marta

Santa Marta

En una operación conjunta entre autoridades de Santa Marta y Cali fue capturado un hombre señalado de violencia intrafamiliar agravada contra su expareja sentimental. El detenido, identificado como Keiler Eduardo Nieves Mier, fue enviado a un centro carcelario tras ser presentado ante un juez de control de garantías.

Desde junio de 2025, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género inició el acompañamiento a la usuaria afectada a través de la Línea Lila, brindándole orientación jurídica, remitiéndola a la Comisaría de Familia Zona Sur y conectándola con la Patrulla Púrpura para garantizar su seguridad. El seguimiento fue constante y sostenido.

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Las autoridades destacaron que esta captura representa un avance importante en la protección de las víctimas de violencia de género y en el fortalecimiento de las rutas de atención para mujeres en riesgo.

El caso también evidenció la importancia de la denuncia y del acompañamiento institucional para garantizar medidas de protección oportunas y evitar nuevos hechos de violencia.