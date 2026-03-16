Manchester City vs Real Madrid: ¿Cómo, cuándo y dónde ver el partidazo de la Champions League?

Manchester City y Real Madrid se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en un duelo en el que el conjunto inglés está obligado a buscar una remontada histórica tras la contundente derrota 3-0 en el encuentro de ida.

El panorama para el equipo dirigido por Pep Guardiola no es el más alentador. El City viene de empatar 1-1 ante West Ham United en la Premier League, resultado que lo alejó aún más de la pelea por el título. Incluso el propio técnico español reconoció que las opciones de revertir la serie son reducidas. Además, Guardiola no logra liderar una remontada en una eliminatoria de Champions tras perder la ida desde la temporada 2014-15, acumulando incluso tres eliminaciones consecutivas con el conjunto Sky Blues en situaciones similares.

Por su parte, el Real Madrid llega con confianza tras golear 4-1 a Elche en LaLiga, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por el liderato con el Barcelona. Además, la historia respalda al equipo Merengue, ya que ha logrado avanzar en las 35 eliminatorias europeas en las que ganó el partido de ida por tres o más goles.

Sin embargo, el rendimiento del Madrid fuera de casa en la Champions ha sido irregular recientemente. El conjunto blanco ha alternado victorias y derrotas en sus últimos seis partidos como visitante en el torneo (3 triunfos y 3 caídas), un dato que podría alimentar la ilusión del City de intentar una remontada que, aunque difícil, todavía mantiene la serie abierta.

¿Cuándo juegan ambos equipos?

Este compromiso se disputará el martes 17 de marzo en el Etihad Stadium a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y los aficionados podrán seguir la transmisión del partido a través de la señal de Caracol Radio y el fenómeno del fútbol.

Convocados de Manchester City

Convocados de Real Madrid